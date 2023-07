Francesco Sergiampietri nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia giovani

“È Francesco Sergiampietri, capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale della città di Sarzana, il nuovo coordinatore provinciale spezzino di Forza Italia Giovani”. Lo riporta una nota di Forza Italia che prosegue: “A nominarlo è stato il coordinatore nazionale Stefano Benigni con l’obiettivo di guidare una nuova fase del movimento giovanile del partito. Sergiampietri, riporta dopo anni di assenza dal consiglio comunale sarzanese, Forza Italia, con entusiasmo e passione, ricopre, inoltre, la carica di Vicepresidente del Consiglio comunale e la presidenza della Commissione Territorio”.

“Ringrazio l’onorevole Stefano Benigni, coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani, per avermi scelto per questo incarico, con la certezza che rafforzeremo la collaborazione per far crescere il partito.Il mio obiettivo prevede un forte reclutamento sul territorio provinciale attraverso un lavoro da svolgere in sinergia con il coordinamento di Forza Italia. Concludo, con una dedica e un pensiero al presidente Berlusconi per aver sempre rivolto attenzione ai giovani, ossia il futuro del nostro paese.”

