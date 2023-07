Incendio in A12, autostrada riaperta verso Levante. Traffico in tilt, a Nervi si incastra un camion

Genova. È stato riaperto intorno alle 21.40 il tratto dell’autostrada A12 compreso tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno dopo l’incendio che ha coinvolto un bus turistico nella galleria Monte Giugo in direzione opposta. Ma la situazione è ancora critica.

Attualmente, in direzione Livorno, il traffico transita su una sola corsia e non si registrano code. Proseguono invece le operazioni delle squadre di Autostrade per l’Italia per riaprire il tratto compreso tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova, attraverso una corsia in deviazione nella carreggiata opposta. Sul posto rimangono 5 chilometri di coda a partire da Recco, con veicoli bloccati da ore.

» leggi tutto su www.genova24.it