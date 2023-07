Liguria terra di confine, tutto pronto in Sala Cargià per la personale di Giobatta Framarin

Opening e presentazione critica di Ezia Di Capua Curatore di Sala CarGia’ per “Liguria terra di confine” mostra personale del pittore Giobatta Framarin che arricchisce con le sue opere la tredicesima stagione artistica dedicata a Carla e Giacomo Gallerini Vernissage martedì 11 luglio alle 18 nello spazio espositivo di Sala CarGià a San Terenzo in via Angelo Trogu,54 .

Afferma Ezia Di Capua curatore del progetto artistico: ”Sono felice di avere in Sala Cargia’ per il secondo anno consecutivo Il pittore Giobatta Framarin che, ci propone, con i suo inconfondibile tratto descrittivo una mostra tutta dedicata al nostro territorio. Pensata per creare un dialogo attivo con la Liguria, regione incantevole stretta tra terra e mare, la mostra nasce nel cuore stesso del territorio: tra le acque del mare e dei fiumi, le colline, le torri dei castelli e luoghi conosciuti e dimenticati. Tanto affascinante quanto singolare, la tecnica utilizzata dall’artista dona anima ai dipinti nati dalla congiunzione tra l’energia della natura e l’atto artistico. Ne scaturisce un invito alla riflessione su temi universali: L’osservazione e la percezione del territorio, i suoi mutamenti nel tempo e l’importanza storica e simbolica delle acque del mare e del fiume nella storia.Invitiamo la cittadinanza e tutte le autorità locali a partecipare. Ospite speciale per un’introduzione poetica alla mostra, Cinzia Della Ciana, autrice aretina poliedrica che fin dal suo esordio alterna la sua produzione tra prosa e poesia, curando un linguaggio sonoro dal timbro evocativo.

La mostra “ Liguria terra di confine” di Giobatta Framarin è inserita nel progetto di Promozione d’arte, cultura e spettacolo a cura di Ezia Di Capua che, anche quest’anno ha il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Lerici, della Proloco di San Terenzo e di Sala Culturale CarGià. La mostra terminerà giovedì 20 luglio Presentazione a cura di Ezia Di Capua. Info e foto: http://salacargia.blogspot.com”

A chiudere il vernissage: Aperitivo in Arte.

