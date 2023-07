Lo Spezia attende Moro e si prepara a definire Esposito. Verde in uscita

Alla vigilia della partenza per il ritiro di Santa Cristina e l’inizio ufficiale della stagione, in casa Spezia proseguono le piste sondate per regalare a Massimiliano Alvini la miglior squadra possibile per cercare di tornare in Serie A. La settimana che comincerà domani dovrebbe essere quella della definizione del prestito di Francesco Pio Esposito, fratello minore di Salvatore, che oggi ha rinnovato il suo contratto con l’Inter e che si prepara alla sua prima stagione tra i professionisti, proprio allo Spezia. Esposito, classe 2005, sarà in campo questa sera contro la Polonia con l’Italia Under 19, impegnata nell’Europeo di categoria, e in caso di risultato positivo (una vittoria o un pareggio, ndr) strapperà il biglietto per la semifinale della competizione, dopo la finale giocata un mese fa nel Mondiale Under 20. Difficile, dunque, vederlo prima di dieci giorni nel ritiro spezzino, ma la trattativa con l’Inter è ben impostata e con ogni probabilità andrà in porto.

Chi invece è atteso in settimana nel ritiro in Alto-Adige è Luca Moro, per cui lo Spezia ha trovato un accordo di massima con il Sassuolo, per un prestito con diritto di riscatto. Da limare solo gli ultimi dettagli tra le parti, poi l’attaccante avrà il via libera dai neroverdi e raggiungerà Alvini e i suoi nuovi compagni in ritiro, cercando di ripetersi dopo il positivo anno a Frosinone, culminato con la promozione. Per chi entra, però, c’è chi sembra in procinto di lasciare lo Spezia, come Daniele Verde. Dopo una stagione molto complicata, in cui il 10 non è riuscito a lasciarsi alle spalle diversi problemi fisici, Vede sembra destinato a lasciare lo Spezia per restare in Serie A. Tanti i sondaggi ricevuti in questi primi giorni di luglio, dall’Empoli al Verona, passando per Cagliari e Salernitana: dopo Agudelo, Verde potrebbe essere il secondo protagonista del triennio in Serie A a lasciare le Aquile.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com