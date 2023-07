Luni, Poli chiede approfondimenti sugli obiettivi di performance al Comune

“Ieri si è tenuto un incontro con il ragioniere capo, un’occasione per verificare sia le variazioni di bilancio e lo stanziamento dell’avanzo di bilancio 2022, sia per discutere gli obiettivi del piano performance 2023-2025. Per quanto riguarda le variazioni di bilancio, è stato effettuato lo stanziamento di euro 40 mila dell’avanzo di bilancio 2022 per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, delle aree verdi, dei bordi stradali e degli alvei”. Comincia così la nota di Davide Paolo Poli di Insieme per Luni che prosegue: ” Siamo contenti di constatare che siamo riusciti nell’intento di sensibilizzazione della giunta su temi su cui abbiamo insistito molto nel corso del tempo, ai quali è stato destinato l’avanzo di bilancio 2022. Per quanto riguarda gli obiettivi di performance per gli anni 2023-2025, abbiamo appurato che la giunta dovrà rimodularli sulla base delle nuove disposizioni di legge”.

“Segnaliamo che nel piano mancano obiettivi per le persone che versano in difficoltà economiche, per lo sviluppo di un progetto turistico e culturale, che consideri anche l’integrazione con altri enti territoriali, per il risparmio energetico, per la siccità, indotta dai cambiamenti climatici, nonchè progetti volti ad evitare lo spopolamento dei centri storici e ad incrementare la qualità della vita – scrive -. Gli obiettivi di performance sono pressoché uguali a quelli istituzionali o di mantenimento e non si basano su nuove progettualità per la collettività o per il territorio”.

