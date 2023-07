Notti bianche di Liguria, Arcola racconta Shakespeare. Il 18 luglio c’è Sgarbi a Porto Venere

Successo per il primo weekend delle Notti bianche di Liguria: sold out per lo spettacolo di ieri, sabato 8 luglio, ad Arcola, all’interno del ciclo “Shakespeare by night”, la pièce itinerante del Teatro della Tosse che da voce ad alcuni dei più iconici personaggi shakespeariani, come Calibano, le streghe di Macbeth, Claudio e Puck, e complessivamente oltre 5000 persone in piazza a Savona in due distinte serate in piazza Sisto IV, per il concerto “Radio 101 – Summer party” del 6 luglio con i Gemelli Diversi e Follya e il “R101 and Friends” del 7 luglio con Luigi Strangis, Matteo Romano, Federica, Piccolo G, Erwin, Junior Cally e Federica Carta, special guest Gaia. “Un inizio all’insegna di un grande riscontro di pubblico per gli eventi estivi della Liguria – commenta il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti – Un programma pensato per essere distribuito sul territorio, tra costa ed entroterra, da Levante a Ponente, e soprattutto pensato per soddisfare ogni preferenza di liguri e turisti: musica, teatro, cultura e approfondimenti per rendere la Liguria ancora più a misura di ogni tipo di visitatore, integrando una ricchezza di panorami, opportunità, spiagge, attività outdoor ed enogastronomia uniche al mondo. Grazie a tutto questo la Liguria si appresta a vivere un’altra estate da record”.

Le “Notti Bianche di Liguria”, la rassegna di dodici serate gratuite all’insegna di musica, teatro e cultura, organizzate da Regione Liguria, prevedono concerti organizzati con le radio del gruppo Mediaset, appuntamenti culturali pensati da Fondazione Treccani e uno spettacolo teatrale, omaggio a Wiliam Shakespeare, ideato dal Teatro della Tosse. Il prossimo appuntamento è con le ‘Lezioni Treccani’, i talk – show e panel di approfondimento organizzati da Fondazione Treccani Cultura e Kratesis. Lunedì 10 luglio alle 21, la villa Figoli des Genesys di Arenzano, la serata sarà dedicata a una delle più importanti figure del cinema e dello spettacolo italiani, Monica Vitti: “Monica. La vita di una donna irripetibile” vedrà la partecipazione del regista teatrale e conduttore televisivo Pino Strabioli e della giornalista e scrittrice Laura Delli Colli.

