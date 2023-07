Cengio. Una freccia per l’attacco del Cengio. Il nuovo colpo in casa granata corrisponde al nome di Alessio Bianco, attaccante ex Spotornese pronto a mettersi a disposizione della determinata compagine di mister a Molinaro.

Classe ‘95, Bianco sa calciare con entrambi i piedi (è ambidestro) e può vantare un passato costantemente in orbita Promozione avendo vestito, tra le altre, le casacche di Legino, Celle e Quiliano.

