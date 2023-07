“Quelli in piedi devono scendere”: caos sui treni regionali strapieni. Poche corse per il mare: polemica contro la Regione

Liguria. “Quelli in piedi non possono stare, finché non scendete non parte il treno“. Stazione di Genova Brignole, sabato mattina alle 9.30, sul regionale veloce Milano-Sestri Levante. Il regolamento di viaggio non dice nulla di simile. Ma i vagoni sono strapieni, le porte non si chiudono, diversi passeggeri sono costretti a viaggiare in piedi. Il capotreno teme rischi per la sicurezza, a bordo interviene la Polfer. Alcuni ragazzi si lamentano: “Ma allora perché vendete i biglietti?”. Alla fine le porte si chiudono e il treno riparte dopo pochi minuti.

La scena è ripresa da Francesca Ghio, consigliera comunale della Lista Rossoverde, che ne ha pubblicato una parte sui social. E sembra parte di un copione estivo che si ripropone ogni anno: nonostante il piano di potenziamenti varato da Trenitalia le corse per il mare non bastano, specialmente nel weekend, quando si sommano tutti i flussi possibili: quelli turistici in senso stretto, quelli interni alla Liguria e quelli da Lombardia e Piemonte.

