La notte scorsa, verso l’una, un cane in cerca di fresco sulla terrazza di casa, ha messo il muso tra le sbarre di una ringhiera; non riuscendo però a liberarsi. Dopo vari tentativi senza fortuna, il proprietario ha chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco che hanno restituito la libertà al quattrozampe, ben contento di lasciare l’incomoda situazione in cui si era cacciato.

