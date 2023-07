San Fruttuoso: il tesoro della baia, le lasagne al pesto di Giovanni

La bellissima baia di San Fruttuoso possiede molti tesori come l’Abbazia e la Torre dei Doria del Fai, i resti meno noti di un antico monastero, la statua sommersa del Cristo degli Abissi opera dello scultore Guido Galletti. Ma ad attirare nobiltà (come re Umberto I), industriali (come l’avvocato Gianni Agnelli) o divi del cinema (come Richard Barton e Liz Taylor), l’elenco sarebbe infinito, è anche stata ed è una trattoria gestita da quasi 150 anni dalla stessa famiglia, i Bozzo. Specialità della casa, un vero tesoro, le lasagne al pesto preparato ancor oggi nel mortaio col pestello, stessi ingredienti e dosi impiegate dai trisavoli; un gusto unico. E poi un fritto di pesce appena pescato che profuma di fondali portofinesi.

Fu Lorenzo Bozzo, verso la fine dell’Ottocento ad acquistare dalla famiglia Doria Pamphili una cascina vicina all’Abbazia per farne una trattoria. Un investimento forse giudicato folle a quei tempi in cui sui primi “pirobattelli” a vapore della ditta Rubattino sbarcavano i turisti genovesi; un investimento che svela quanto quel Lorenzo vedesse lontano.

Da tanti anni la trattoria “Da Giovanni” è gestita da Giovanni e dalla moglie Pinuccia Repetto, giunta a San Fruttuoso come maestra quando ancora nella Torre c’era la scuola, e più in qua nel tempo dal loro figlio Lorenzo con Chiara Verdina, altra camoglina (come Pinuccia) arrivata nel Borgo ignorando che qui si sarebbe innamorata e fermata.

