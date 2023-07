Sestri Levante. Due ragazze sono state recuperate dai vigili del fuoco alle prime luci dell’alba dopo che non riuscivano più a proseguire sul sentiero tra Punta Manara e Ciappa du Lù.

Le giovani, partite ieri sera da Milano per effettuare l’escursione in Liguria, si erano avventurate sul sentiero in piena notte e in ciabatte, senza la necessaria attrezzatura.

