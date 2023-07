Tuffo da 10 metri a Riomaggiore: turista messicano in ospedale

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Riomaggiore per un 23enne messicano che si è buttato da un’altezza di 10 metri cadendo di schiena in acqua. Il ragazzo è sembrato immediatamente in forte difficoltà e sono stati chiamati i soccorsi. Erano da poco passate le 13.30, il borgo di Riomaggiore era affollatissimo e decine di turisti hanno assistito alla scena e all’arrivo dei soccorritori. Di li a poco sono arrivati il Soccorso alpino e la Croce rossa della Spezia, da Volastra dove è presente un punto specifico per le emergenze sanitarie.

In un primo momento le condizioni del giovane sembravano particolarmente serie, è stato imbarellato, immobilizzato ed è stato disposto il ricovero in codice rosso tanto da far alzare in volo anche l’elicottero Drago da Genova. Il 23enne si è ripreso e i valori sono migliorati, quindi non c’è stato bisogno del trasporto al San Martino e il giovane è stato ricoverato al Sant’Andrea della Spezia in codice giallo.

