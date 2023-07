Turismo: Spezia cresce ancora. In Liguria boom di richieste bonus per assumere lavoratori nel settore

La Spezia, la Liguria, il turismo e l’occupazione. I numeri crescono sempre di più non solo in provincia ma quasi in tutta la Liguria. Regione ha diffuso i dati per quanto riguarda il mese di maggio: anche se è stato segnato dalle piogge, non si sono registrate battute d’arresto anzi, rispetto al 2022 la crescita è del 30 per cento, rispetto al 2022, di arrivi dall’estero . Il “famoso” treno del turismo soprattutto per lo Spezzino è in piena corsa e spesso si è parlato di questo viaggio, più o meno metaforico scandito da patti rinnovati e l’enigma irrisolto di posti di lavoro disponibili ma senza candidati al seguito: non a caso poco meno di due settimane fa è stato organizzato proprio per il settore turistico è stato organizzato un recruiting day “d’emergenza”. Nel frattempo, la Regione ha annunciato l’apertura dello sportello per i bonus assunzionali e in una settimana sarebbero arrivate richieste per un totale di 4.6milioni di euro, su un fondo totale da 5milioni.

Dando uno sguardo ad arrivi e presenze, i dati forniti quest’oggi da Regione Liguria mettono la Spezia è una regina: “Gli arrivi totali a maggio, a livello regionale, sono stati oltre mezzo milione e le presenze oltre 1milione e 370mila. La crescita più significativa nel mese di maggio 2023 riguarda la provincia della Spezia: + 14,68 per cento di arrivi e + 16,76 per cento di presenze, con un incremento degli stranieri che supera, sia per quanto riguarda gli arrivi e le presenze, il 30 per cento. Dati molto positivi anche per la città di Genova, che fa registrare una crescita degli arrivi dell’11,85 per cento e delle presenze del 5,3 per cento. Anche qui crescono gli stranieri, con un + 44,32 per cento di arrivi e un +23,97 per cento di presenze. L’unica provincia che nel maggio 2023 rispetto al maggio 2022 fa registrare una leggera flessione negli arrivi, del 7,96 per cento, è quella di Savona: la zona ha comunque superato quota 110mila arrivi in un mese, un dato di grande rilevanza, e ha visto le presenze crescere dello 0,86 per cento nel periodo di riferimento”.

