Vent’anni di “Salotto d’Europa” a Pontremoli. Tra gli ospiti: De Magistris, Cottarelli, Giordano e Cacciari

Ieri mattina al Teatro della rosa di Pontremoli è stata presentata l’edizione del ventennale del Salotto d Europa. Tutto cominciò nel lontano 2004 da un idea dell’avvocato Alfredo Bassioni. “Il “Salotto d’Europa” o più correttamente “Incontri nel Salotto d’Europa” è una manifestazione indipendente che ogni anno ospita personalità del mondo della cultura e delle istituzioni, invitandole al dibattito e ad un confronto aperto con il pubblico – si legge in una nota degli organizzatori -. Intellettuali, politici, scienziati, oltre a personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, si avvicendano per incontrare la gente e dialogare insieme come nei più tradizionali salotti culturali. Spesso con uno sguardo ai libri che ogni ospite ha di recente pubblicato, si approfondiscono temi di attualità e si condividono idee e riflessioni sul nostro vivere quotidiano”.

“Nel corso degli anni la manifestazione Incontri nel Salotto d’Europa è divenuto un “think tank” di livello nazionale, occasione indefettibile per discutere i temi più attuali e di monitorare il costume che cambia – si legge ancora -La manifestazione trova la sua naturale collocazione nella splendida Piazza della Repubblica ribattezzata da Enrico Ferri appunto “Salotto d’Europa” – fin dal medioevo agorà e luogo d’incontro di quella che allora era una metropoli commerciale”.

