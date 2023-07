Andora, il 13 e 14 luglio debutta Ema Blues con i Cluster

Andora – Al via il 13 luglio 2023, l’EMA BLUES, la rassegna nata nell’ambito dell’Estate Musicale Andorese, che triplica il suo cartellone di proposte aggiungendo al programma classico anche EMA Jazz (Estate Musicale Jazz) e EMA Blues. Un salto di qualità realizzato anche grazie alla prestigiosa collaborazione fra Assessorato alla Cultura del Comune di Andora e il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, l’unico teatro di tradizione della Liguria con cui il comune ha avviato un progetto di promozione della musica che andrà oltre i programmi estivi. Le tre rassegne godono del patrocinio della Regione Liguria.

Il debutto il 13 e 14 luglio di EMA BLUES gode del patrocinio di Regione Liguria, e vede i concerti svolgersi nel centro di Andora, in piazza Santa Maria. L’Ingresso è libero. Fra gli obiettivi della rassegna riportare ad esibirsi in Liguria artisti liguri che si sono formati nel conservatorio di Genova ed stanno avendo successo in Italia e all’estero. Un esempio sono i Cluster.

