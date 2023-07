Bogliasco: Festa del Carmine dall’11 al 17 luglio, il programma

Da Comunicazione Comune di Bogliasco

Si apre martedì 11 luglio con lo spettacolo comico in genovese di Marco Rinaldi il programma della festa patronale del Carmine a Bogliasco. Eventi, spettacoli, stand gastronomici, mercatini e i tradizionali e attesi fuochi artificiali in musica, oltre alla processione in mare, porteranno festa in paese fino a lunedì 17 luglio. L’ingresso agli eventi è sempre gratuito con l’aggiunta del servizio navetta per vedere lo spettacolo piromusicale nella serata di sabato 15, in partenza dai campi sportivi di via Marconi e con arrivo nel centro del paese dalle 19 all’1 di notte.

