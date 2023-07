Paura in serata per un climber polacco sulla parete “La scala” del Muzzerone a Porto Venere. Verso le 20.30, l’uomo di 50 anni era impegnato in parete assieme alla moglie. Al secondo lancio, per dinamiche da accertare, qualcosa è andato storto e l’uomo è caduto da un’altezza di 6 metri.

In pochi momenti sono stati allarmati i soccorritori. Sul posto sono arrivati i dei Vigili del fuoco, il Soccorso alpino, Delta 1 del 118, la Pubblica assistenza della Spezia. L’uomo ferito ha riportato una frattura esposta e scomposta della tibia destra. Il 50enne è stato recuperato, immobilizzato e trasportato al Sant’Andrea della Spezia.

L’articolo Cade per sei metri da una parete del Muzzerone: climber 50enne in ospedale proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com