Entusiasmo a Bogliasco per il primo giorno di raduno della nuova Sampdoria: presente anche Andrea Radrizzani a cui sono stati dedicati alcuni cori. Incita,ento anche per la squadra che mercoledì si trasferirà a Livigno per la prima parte del ritiro.

Intanto arrivano i primi due acquisti per Andrea Pirlo: si tratta di Matteo Ricci e Fabio Borini entrambi reduci dall’esperienza in Turchia.

