Genova. Il Ligorna rinnova il contratto di un altro leader della squadra: il centrocampista Andrea Bacigalupo.

Nato nel 1997 e cresciuto nella Sampdoria, Bacigalupo ha cominciato la sua carriera tra i grandi nel 2016 al Viareggio, facendo subito il salto in Serie D. In seguito, è tornato in Liguria giocando prima per la Lavagnese e poi per il Savona, guadagnandosi importanti presenze e minuti in campo.

