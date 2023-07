Funivie, Cisl: “Da Rixi ci aspettiamo chiarezza sul ripristino dell’impianto”

Savona. La Cisl e la Fit Cisl nell’esprimere il proprio apprezzamento rispetto alla convocazione dell’incontro presso il Ministero sulla vertenza Funivie da parte del vice-ministro Rixi previsto per il prossimo 13 luglio, sottolineano l’estrema necessità di individuare percorsi chiari e tempistiche certe per arrivare al completo ripristino dell’infrastruttura.

“Ci si aspetta quindi, non solo un momento di aggiornamento ma piuttosto la condivisione di soluzioni coordinate per il salvataggio ed il rilancio dell’impianto nell’ambito di un progetto integrato e sostenibile di trasporto nonché per la salvaguardia occupazionale”.

