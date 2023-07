Lavagna: inaugurato nuovo poliambulatorio privato

Dall’ufficio stampa Cds

CDS-Casa della Salute è lieta di annunciare l’apertura del nuovo poliambulatorio di Lavagna, la diciannovesima struttura dell’azienda genovese che è presente in Liguria e Piemonte.

Il centro, situato in piazza della Libertà 2, è stato inaugurato questa mattina alla presenza

dell’Amministratore Delegato di CDS Marco Fertonani e delle istituzioni cittadine.

“Siamo felici di essere arrivati anche a Lavagna, rafforzando la nostra presenza non solo in Liguria

ma anche nel territorio genovese. Questa nuova apertura, infatti, si configura come la 12sima

struttura aperta nella provincia di Genova, dove rappresentiamo ormai un punto di riferimento

solido e affidabile per la collettività. – afferma Marco Fertonani CEO di CDS – Oltre che un ulteriore

passo in avanti nell’ambizioso percorso di crescita di CDS, il nuovo poliambulatorio di Lavagna

rappresenta anche la volontà dell’azienda di essere sempre più capillare, vicina ai propri pazienti

e presente nel tessuto territoriale. Grazie a una posizione strategica, che ci colloca proprio nel

centro cittadino, intendiamo offrire un importante supporto alla comunità attraverso a una

proposta di alta qualità che prevede tempi di attesa brevi, l’utilizzo di tecnologie di ultima

generazione e una equipe di medici altamente specializzata. Tutto questo, ci tengo però a

sottolinearlo, sempre in sinergia con il Sistema Sanitario Nazionale, con il quale CDS si pone in un

rapporto di collaborazione e complementarità fin dalla sua nascita.”

Il poliambulatorio di Lavagna sarà aperto al pubblico a partire dal 12 luglio 2023. Oltre agli esami

di diagnostica per immagini (ecografie) e a un punto prelievi ad accesso diretto e con refertazione

entro 24/48h, già attivi a partire dalla giornata di mercoledì, presso il centro saranno disponibili

nelle prossime settimane i seguenti servizi:

• Visite specialistiche di Allergologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare,

Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Ginecologia,

Medicina dello Sport, Neurochirurgia, Neurologia, Oculistica, Ortopedia,

Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Reumatologia, Urologia

Per ricevere maggiori informazioni ed effettuare prenotazioni è possibile recarsi direttamente in

struttura (lun-ven 7.30-19.30 e sab 8.30-18.30), chiamare il centralino unico al numero 010 9641083

o visitare il sito www.cds.it.

