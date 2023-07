Lerici verso la Festa di Avvenire, dedicata al tema della pace

A Lerici si avvicina la 47ma edizione della Festa di Avvenire. La festa inizia sabato prossimo 15 luglio e proseguirà sino alla domenica 23 luglio. Ad aprirla sarà come sempre il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, con la messa celebrata sabato alle 18.30 nella chiesa parrocchiale di San Francesco, santuario della Madonna di Maralunga, patrona di Lerici e anche della festa. Al termine del rito porterà il suo saluto Marco Gerardo, quest’anno alla sua prima partecipazione come direttore del quotidiano cattolico. Seguirà la “cena insieme” nell’area giochi della casa canonica, a lato della chiesa, tradizionale appuntamento all’insegna dei sapori locali che vede volontari della festa e collaboratori della parrocchia all’opera in cucina.

Martedì 18 luglio la Festa di Avvenire sarà rivolta al ricordo di san Giovanni XXIII e alla pace – “Non con la forza delle armi, ma con la verità e con la giustizia, la solidarietà operante” recita il tema dell’edizione 2023 della manifestazione, dedicata appunto alla pace. La figura di Giovanni XXIII sarà ricordata anche con la presentazione (ore 21.00 al Belvedere Stefanini) di Ritratto di Angelo Giuseppe Roncalli. Una biografia interiore (Velar) del sacerdote mantovano don Aldo Basso, che sarà alle 21.00 al Belvedere Stefanini.

