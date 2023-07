Pesca a mosca/ Palomba ad ottobre va alle finali

Da Umberto Righi Fi.Ma. Chiavari

I torrenti Ghisone e Germanasca hanno ospitato le due prove di Semifinale Italiani mosca organizzate da FIPSAS Torino con il supporto della ASD Old River Fly di Torino nei giorni 1 e 2 luglio scorsi. Arrivare alle semifinali senior non è facile, il percorso è lungo e in pochi arrivano a tale appuntamento dopo la selezione provinciale 2022 e zonale 2023, ed appunto dall’ultimo zonale, per la Liguria sono stati promossi Francesco Palomba e Claudio Marino per i colori della FIMA/Garbolino Chiavari, mentre per la Val d’Aveto/JMC accedeva Michele Fiori dallo Zonale A4 e Luigi Pietrosino con Matteo Capurro dal Club Azzurro.

Su 48 concorrenti ben 12 erano i rappresentanti della Nazionale Azzurra, e 4 dal podio +1 della finale italiani 2022, per cui dire che era tosta passare il turno è oltremodo riduttivo, ma Palomba e Pietrosino ci sono riusciti, anche se per il portacolori “avetano” doveva essere quale Azzurro un passaggio “obbligato”, al nostro giovane Francesco Palomba va tutta la nostra ammirazione per esserci riuscito e tiferemo per lui ad ottobre in Sarca e poi in Adda.

