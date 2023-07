Pesca al colpo/ Paolo Zolla è campione provinciale

Da Umberto Righi, Fi.Ma. Chiavari

Era già nell’aria il Titolo individuale di campione provinvciale 2023 per Paolo Zolla (Fima/Garbolino Chiavari) con la vittoria della prima prova, messa al sicuro con il secondo posto assoluto nella seconda prova, disputata domenica 9 luglio nel Lago La Fiora di Massa, chiudendo con un attivo di 85,5 kg di carpe. Ma non è tutto perche il secondo scalino del podio è andato a Guido Massa (FIMA) con 3+3=6 penalità, mentre colpo di scena la “rimonta” di Enrico Botto, dopo lo “scivolone” della prima prova con un pesantissimo primo assoluto di questa ultima prova ha messo in bilancia 74 kg di carpe conquistando il bronzo assoluto con 9 penalità.

Podio interamente occupato dai portacolori chiavaresi, per cui oltre al Titolo individuale, la FIMA/GARBOLINO CHIAVARI conquista anche il TITOLO DI SOCIETA’ CAMPIONE PROVINCIALE 2023.

» leggi tutto su www.levantenews.it