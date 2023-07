Pieve: trasporti, la sindaco Paola Negro scrive ai colleghi

Dall’ufficio stampa del Comune di Pieve Ligure

Tempesta perfetta in questi giorni per i trasporti sulle autostrade e sulle strade della Riviera, con grandi ricadute sul traffico locale e enormi disagi per centri estivi, famiglie, lavoratori. Oltre al pullman che ha preso fuoco in A12, il cui autista è ricoverato a San Martino assieme a 18 passeggeri, da alcuni giorni la APP di AMT per la chiamata del Bus di Pieve Ligure non sta funzionando. Oltre all’impossibilità di prenotare, stamattina alcuni utenti del Bus hanno dovuto attendere oltre un’ora sotto il sole una corsa che non è arrivata.

