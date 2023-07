Ponte Morandi, l’ex ministro Di Pietro: “In una riunione dissi che non sarebbe stato eterno, ma nessuno mi disse che poteva crollare”

Genova. “Quando ero ministro delle Infrastrutture e preparammo la convenzione unica io sostenevo che era necessario che l’attività di vigilanza e controllo fosse separata da quella di gestione e manutenzione, e quindi non fosse in capo né al concessionario ma nemmeno al concedente. Una convinzione che mi arrivava dall’altro mestiere che ho fatto in passato”. Lo ha detto questa mattina nell’udienza in corso per il crollo del ponte Morandi Antonio Di Pietro, che fu ministro delle Infrastrutture durante il governo Prodi tra il 2006 e il 2008.

Di Pietro ha spiegato oggi in aula che, appena diventato ministro si ritrovò con l’esigenza di sistematizzare con regole univoche tutte le convenzioni esistenti rispetto alle infrastrutture: “C’era necessità di dare organicità alle convenzioni perché c’erano diverse anomalie che riguardavano in particolare quattro aspetti – ha detto Di Pietro – il ritardo nell’attuazione del piano degli investimenti programmati, anche in quella di Aspi, la discrasia sull’allocazione dei rischi, cioè le convenzioni prevedevano in modo diverso e soprattuto superficiali come allocale i rischi. Poi

non vi era correlazione tra tariffe e investimenti realizzato. In ultimo circa il sistema sanzionatorio c’era la decadenza prevista per il massimo danno o il nulla”.

