Primo allenamento in Valgardena per lo Spezia, Alvini: “Qui si gettano le basi per il futuro”

Primo giorno di ritiro per lo Spezia, che dopo essere arrivato a Santa Cristina Valgardena per l’orario di pranzo, è sceso in campo nel tardo pomeriggio per la prima seduta di allenamento agli ordini di mister Massimiliano Alvini. La stagione delle Aquile è cominciata con un discorso iniziale da parte del nuovo tecnico, che poi ha aperto le danze con i primi esercizi per la squadra, che ha svolto prima un’attivazione muscolare in palestra, proseguendo poi la seduta con esercitazioni tecniche e con lavoro atletico in campo.

Al termine dell’allenamento, mister Alvini ha tracciato il bilancio del primo giorno, in quello che è stato il suo esordio in campo da tecnico dello Spezia: “L’impatto con questo posto meraviglioso è stato davvero positivo perchè qui ci sono tutte le condizioni per lavorare al meglio: non manca niente, c’è un clima ottimo e qui si può preparare nel migliore dei modi la stagione che ci attende”, ha spiegato il tecnico. “In questo ritiro dobbiamo costruire una squadra, formare l’anima di questo collettivo e i calciatori devono aspettarsi di lavorare sodo e devono mettere in campo la voglia di stare qua, di costruire qualcosa di importante: è da qui che si parte per gettare le basi per il nostro futuro. Il ritiro è importantissimo nella costruzione di una squadra e i calciatori devono affrontarlo nel miglior modo possibile; per me ha un’importanza davvero alta e qui non manca niente per concentrarsi, fare del nostro meglio e dedicarsi alla costruzione della squadra che tutti noi vogliamo”, conclude l’allenatore, che tornerà sul terreno di gioco del “Mulin de Coi” domani, per la prima doppia seduta del ritiro.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com