Pullman a fuoco in A12, obiettivo due corsie nel weekend. In arrivo l’inchiesta per incendio colposo

Genova. Due corsie aperte in direzione Livorno e almeno una in direzione Genova entro il weekend. È questo l’obiettivo dei tecnici di Autostrade dopo l’incendio scoppiato domenica pomeriggio nella galleria Monte Giugo dell’autostrada A12, nel tratto tra Recco e Nervi. All’indomani del drammatico incidente, sul quale a breve potrebbero accendersi i riflettori della Procura, la Liguria ha vissuto un’altra giornata campale per il traffico, con code che hanno superato i 10 chilometri. Una situazione che dovrebbe risolversi al massimo nel giro di una settimana.

Le ispezioni in galleria sono andate avanti per tutta la giornata. E per fortuna hanno escluso, almeno a un primo riscontro, danni strutturali per il tunnel. Ulteriori rilievi, più approfonditi, saranno condotti nelle prossime ore per avere la certezza matematica che la calotta non sia stata compromessa dal calore delle fiamme. Decisivo sarà l’esito delle analisi di laboratorio sui materiali. Una volta che sarà fugato ogni dubbio, il cronoprogramma degli interventi sarà piuttosto chiaro.

