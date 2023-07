Chiavari. Sono ancora in gravi condizioni i due motociclisti rimasti coinvolti in un violento schianto nella notte tra sabato e domenica sull’Aurelia a Chiavari.

L’uomo, che ha riportato diversi traumi, è attualmente ricoverato presso la rianimazione M3 del Monoblocco in prognosi riservata. Condizioni simili anche per la donna, ricoverata ai letti monitor al primo piano del pronto soccorso, anche lei in prognosi riservata.

