Sestri: cinque treni in più per le Cinque Terre

Dall’ufficio stampa della Lega

“Sestri Levante sarà un hub fondamentale per la gestione dei treni verso le Cinque Terre e il Tigullio. L’obiettivo è rafforzare i collegamenti sul Levante ligure, con un servizio più completo nel periodo di maggiore afflusso turistico. A breve sarà avviata la sperimentazione per gestire al meglio l’ondata di turisti verso le Cinque Terre grazie a 5 treni in più al giorno fino a Sestri Levante. Un sistema che garantirà collegamenti anche con altre località come Moneglia, Deiva Marina, Bonassola e Framura per creare una alternativa concreta all’uso dell’automobile”.

