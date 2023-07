Sicurezza stradale, i dati della polizia locale: entro l’anno 48 milioni dalle multe. “Incidenti gravi in diminuzione”

Genova. Meno incidenti con prognosi superiore a 40 giorni; diminuiscono le infrazioni al Codice della strada, meno multe in totale rispetto agli anni passati, soprattutto quelle rilevate tramite sistemi remoti (TLC), ma aumentano quelle sanzioni elevate per i casi più gravi, come guida in stato di ebbrezza, o mancata precedenza ai pedoni, e questo grazie ad una precisa strategia, che vuole Assessorato e Polizia Locale puntare sulla sicurezza stradale.

Sono questi i dati più significativi emersi durante la Commissione 1 riunitasi questa mattina a palazzo Tursi. «Meno incidenti gravi, con prognosi superiore a 40 giorni- commenta l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino– sono il risultato di una fitta attività di prevenzione e di controllo, messa in campo dalla Polizia Locale, sempre più presente sul territorio, puntuale nei servizi, visibile e attiva. Riguardo le sanzioni al Codice della strada, è vero che in generale sono diminuite rispetto agli altri anni, il che dimostra che mai questa Amministrazione ha avuto la minima idea o intenzione di far cassa, ma va detto che nel dettaglio sono aumentate le sanzioni a quelle infrazioni considerate più pericolose, come la guida in stato di ebbrezza o di alterazione da droghe, l’alta velocità o la mancata precedenza ai pedoni. Questo perché sono aumentati i controlli in quella direzione, ed è stata nostra precisa intenzione concentrare le forze per prevenire e contrastare questi specifici reati. Il fatto che ci siano state meno rilevazioni di irregolarità da parte dei sistemi remoti indica, invece, un cambiamento nell’educazione stradale dei cittadini».

» leggi tutto su www.genova24.it