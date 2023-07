A12: da domani aperte due corsie verso Levante, domenica mattina il ritorno alla normalità

Genova. Sarà rimosso entro le 14.00 di domani lo scambio di carreggiata sull’autostrada A12 che consentirà di avere a disposizione due corsie in direzione Livorno. È l’aggiornamento fornito dall’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone durante il consiglio regionale a due giorni dall’incendio del pullman nella galleria Monte Giugo che provoca ancora gravi problemi al traffico.

“Entro le 14 di domani contiamo di aprire due corsie verso Livorno, quindi togliere il salto di carreggiata, e una corsia verso Genova. Già l’eliminazione dello scambio darà una grande miglioria rispetto ai disagi visti ancora stamattina – ha spiegato Giampedrone dopo aver parlato coi vertici di Autostrade -. La seconda corsia in direzione Genova contiamo di averla disponibile entro domenica mattina, in modo da avere entrambe le corsie disponibili per il rientro“.

