Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

L’isola ecologica automatizzata di piazza Verdi trasloca, temporaneamente, in corso Valparaiso, accanto al park Cattaneo. Il punto di raccolta rifiuti è stato spostato dal centro storico per consentire il completamento dei lavori di restyling della piazza approfittando dell’occasione per sperimentare una novità nel processo di raccolta.

