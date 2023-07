Cogorno: domani parte un altro anno in Servizio Civile alla Croce Rossa

“Voglio crescere a livello umano e personale, spero che il Comitato mi aiuterà. In famiglia militano in Croce Rossa, e cioè mi ha spinto a fare la volontaria nel mondo dell’assistenza.” “Io ho scelta la scuola dell’Oss e quindi l’area dell’aiuto. Ho voluto perciò provare a fare la stessa cosa attraverso il servizio civile”.“Ho scelto di fare il servizio civile per aiutare il prossimo. Mi piacerebbe imparare da chi ne sa più di me tutti i giorni”. Queste le voci tre ragazzi che si apprestano domani, mercoledì 12 luglio 2023, a iniziare i dodici mesi di Servizio Civile Universale presso la Croce di Cogorno – Comitati di Cogorno, Ne, Cicagna, Gattorna, Chiavari. Parole che incarnano lo spirito della Croce Rossa, del Servizio Civile e del volontariato. “Voi siete operatori volontari, questo è il nome che vi dà il contratto”, ammonisce loro il dottor Giovanni Rocca, volontario del Comitato di Cogorno, prima che il Presidente Regionale della Croce Rossa introduca la presentazione.

“Grazie per avermi chiamato a partecipare a questo incontro così importante. Sono davvero orgoglioso di essere qui, innanzitutto per incontrare voi, ragazzi, che state per intraprendere un percorso lungo un anno per formarvi e crescere e che avete scelto Croce Rossa. È un’associazione unica in tutto il mondo, con 16 milioni di volontari a livello globale, 450 Mila in Italia. L’unità ci dà la forza di essere diversi da tutti gli altri – afferma-. Noi partecipiamo a tutte le attività non solo emergenziali dall’Ucraina all’Emilia Romagna, stando vicino agli ultimi. Quando indosserete la divisa rappresenterete ciò che vi ho detto. Siatene orgogliosi. L’accoglienza dei Comitati del Tigullio sarà capacedi farvi sentire a casa, perché siete la fonte fondamentale di crescita e di scambio intergenerazionale”.

