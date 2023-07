Appuntamento con “Pugliola in festa” sabato 15 e domenica 16 luglio al Centro sportivo, che organizza la due giorni. La sera del 15 musica con Emanuela, domenica sera serata caraibica. Ad arricchire il programma anche Cresta Dj e l’animazione di Guenda & Eva. In menù piatti tipici a base di muscoli, frittura, ravioli, polpo, dolci caserecci. Cena dalle 19.30, in caso di maltempo disponibili posti al coperto.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com