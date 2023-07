Andora. Sta tornando alla normalità la circolazione ferroviaria dopo il guasto del pomeriggio di oggi avvenuto all’altezza di Andora, nel tratto a binario unico, a causa di un guasto ad un treno regionale che ha provocato grossi disagi per i viaggiatori, con ritardi per tutti i convogli in transito di oltre 90 minuti, in entrambe le direzioni.

Il treno è rimasto fermo lungo i binari e sono intervenuti vigili del fuoco e personale di Ferrovie, che ha provveduto ad assistere le persone a bordo.

» leggi tutto su www.ivg.it