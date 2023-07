Ipotesi migranti al centro Varaldo a Savona, la minoranza chiede un consiglio straordinario: “Allarmati, serve condivisione”

Savona. La minoranza consiliare di Savona chiede la convocazione di un consiglio straordinario per discutere dell’ipotesi di accogliere i migranti all’ex centro di formazione Varaldo di Savona. La richiesta sarà protocollata domani mattina. Viene anche chiesto di invitare a Palazzo Sisto il prefetto di Savona, il presidente della Regione, il presidente della Provincia.

L’immobile, situato nel quartiere della Villetta, inutilizzato da circa 15 anni, è attualmente di proprietà della Provincia. La Prefettura, per far fronte ai dei flussi migratori, ha chiesto alla Provincia di destinare l’immobile di via Amendola all’ospitalità e all’accoglienza dei migranti. Nel corso del tempo, l’ente ha più volte provato ad alienarlo – senza successo – attraverso tre aste. Tra il 2019 e il 2021, ricorda il già vicepresidente della Provincia Francesco Bonasera, che in quegli anni aveva la delega alla valorizzazione degli immobili, “la base d’asta era di 2milioni e mezzo di euro”.

