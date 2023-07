Jam al Pin: appuntamento fisso del giovedì

Giovedì 13 luglio la consueta Jam del Pin si divide in tre momenti. Alle 19 sul palco centrale la early session con Giacomo Ciardi con ospite Valentina Cannavacciuolo Dalle 19.30 sul lato di Viale Italia la Dinner Jazz Session con Leonardo Bocchia con ospite Trisha Rodríguez .

Alle 21.30 sul palco centrale il concerto + Jam con ospite un bravissimo chitarrista spezzino Edoardo Cimino, accompagnato dalla ritmica Leonardo Corradi al piano , Diego Nilson Piscitelli al contrabbasso e Matteo Cidale alla batteria .

Edoardo Cimino si è diplomato con il massimo dei voti nel 2021 presso il liceo Cardarelli della Spezia e il prossimo 13 ottobre sosterrà la prova di laurea triennale di Chitarra jazz presso il Conservatorio Puccini della Spezia, con una tesi sulla musica di Charles Mingus, con Alessio Menconi come relatore.

Ha frequentato fin da giovanissimo i corsi di Pistoia Blues, Nuoro Jazz, Spèjazz perfezionandosi con Nik Beccatini, Bebo Ferra, Biorn Vidar Solli. Partecipa alle Master Class con Tom Harrell, Scott Hamilton, Dado Moroni, Fabio Morgera, Greg Hutchinson e nel 2019 vince il premio 25 aprile con i Jinot al Museo della Resistenza Fosdinovo.

Nel 2019 ai corsi di Mami Jazz su proposta di Fabio Zeppetella gli viene concessa una borsa di studio come Miglio Talento.

Ha suonato già in importanti festival e rassegne: Pisa Jazz, Festival Internazionale del Jazz della Spezia, Chiavari Jazz, Savona Fortezza Priamar, Lerici Music Festival, Nuoro Jazz, Pistoia Blues.

