La Democrazia Cristiana si ritrova giovedì sera a Fiumaretta alle 20.00, al ristorante del Bagno San Marco, per un incontro dedicato alla situazione politica italiana. All’iniziativa parteciperanno, oltre che tutta la dirigenza regionale ligure, anche l’on. Francesca Donato (parlamentare europea e vicepresidente della Democrazia Cristiana) e Gianpiero Samorì, vicesegretario vicario della forza politica. “La politica italiana è in continua metamorfosi e risulta sempre maggiormente necessario fare un preciso esame rispetto alla situazione. Proprio per questa necessità, la nascente Democrazia Cristiana della Liguria, dopo il successo del congresso nazionale, ha deciso di analizzare l’attuale situazione politica attraverso un momento di confronto e di riflessione sull’attuale momento politico”, si legge nella nota di presentazione dell’appuntamento di giovedì. “Anche la DC della Liguria si prepara a perseguire la stessa scia di successi che in tutto il territorio italiano la Democrazia Cristiana sta dimostrando di ottenere giornalmente”, concludono dal partito.

L’articolo La Democrazia Cristiana si ritrova a Fiumaretta per un incontro sulla situazione politica italiana proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com