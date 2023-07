La Serie B dello Spezia parte dal Sudtirol: la prima al Picco con il Pisa?

Il campionato dello Spezia comincerà dal Sudtirol. La prima delle Aquile di Massimiliano Alvini nella nuova Serie B si giocherà a Bolzano, contro la squadra di Bisoli, semifinalista dello scorso campionato. Un battesimo già significativo quello dello Spezia, che nel week-end del 19-20 agosto scenderà in campo per la prima volta in cadetteria, dopo i tre anni di A. L’ultima prima volta in Serie B fu piuttosto fortunata: nell’anno della promozione, le Aquile di Vincenzo Italiano riuscirono a battere il Cittadella in esterna per 3-0, con Ricci, Galabinov e Mora in rete: era il 24 agosto 2019, 361 giorni dopo le Aquile avrebbero conquistato la Serie A per la prima volta.

Come noto, l’inizio campionato dello Spezia sarà lontano dal Picco. Con i lavori nello stadio di Via dei Pioppi, le Aquile giocheranno per ben tre partite lontano da casa, grazie anche al grande lavoro svolto dalla società in sedi ufficiali. Dopo la prima trasferta a Bolzano con il Sudtirol, toccherà alla trasferta di Lecco della seconda giornata e quella di Catanzaro nella terza gara del campionato. La prima in casa, che sarà disputata a Cesena, lo Spezia la giocherà solo alla quarta giornata, quando ospiterà il Como. Quella di questa stagione sarà la 28esima partecipazione alla serie B, la 32esima se contiamo anche i quattro campionati di secondo livello svolti prima della formula dei gironi unici nazionali. Nella B a girone unico la prima partecipazione risale al 1929-1930, l’ultima è quella del 2019-2020, quando il terzo posto alla fine della stagione regolare portò la squadra di Italiano a giocarsi i playoff, vincendoli e approdando in serie A.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com