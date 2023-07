Rapallo: Elena D’incerti ed Enrica Melossi “I classici ci parlano ancora?” 

Da Alessandra Rotta per Parrocchia San Michele di Pagana

Gli appuntamenti della rassegna Sotto il campanile, organizzati dalla Parrocchia di San Michele di Pagana, a partire da mercoledì 13 luglio, si arricchiscono del ciclo I classici ci parlano ancora? curato da Elena D’incerti ed Enrica Melossi.

Sarà, dunque, una settimana più ricca del solito: il 13 luglio, alle ore 18,00 nel Giardino della Canonica di San Michele di Pagana, parleremo con Serena Gaudino, insegnante, giornalista, scrittrice e musicologa del suo libro-reportage “Antigone a Scampia”, nell’ambito del ciclo I classici ci parlano ancora? .

Il 14 luglio venerdi alle ore 21,30, sempre in giardino, lo storico dell’arte Stefano Zuffi ci guiderà in un viaggio affascinante da Bernini a Canova, accompagnato da splendide immagini che verranno proiettate e commentate durante la serata.

Il 15 luglio alle ore 21,30 ancora una volta in giardino, Carlo Altomonte, professore associato di economia presso l’Università commerciale Bocconi di Milano, ci spiegherà come l’identità dell’Europa sarà chiave nel delineare il futuro contesto globale

