Rapallo: la scuola d’estate all’Istituto Comprensivo

Dall’ufficio stampa dell’Istituto Comprensivo Rapallo

La scuola è finita all’Istituto Comprensivo Rapallo, almeno quella sui banchi e in classe. Ma ne è cominciata un’altra fatta nei parchi, nei centri storici, in spiaggia, sui sentieri del Monte, alle mostre e nelle botteghe artigiane del territorio. Grazie ai progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei (PON) molti alunni della scuola primaria e secondaria hanno svolto nel mese di giugno e stanno svolgendo in questi giorni attività all’aria aperta all’insegna della socializzazione e del coinvolgente impiego del tempo libero insieme ai loro docenti.

