Sanità, due milioni per le endoscopie digestive. Gratarola: “Un passo ulteriore per ridurre le liste d’attesa”

Genova. Due milioni di euro in più per le prestazioni di endoscopia digestiva in Liguria. È lo stanziamento disposto dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola. “Ancora una volta arriva un provvedimento nella direzione dell’abbattimento delle liste di attesa. Lo si fa anche con il ricorso a soggetti privati accreditati – dichiara l’assessore Angelo Gratarola – Si tratta di una somma importante che si ottiene dallo stanziamento di un milione di euro ex novo con la possibilità di aumentare le risorse fino a 2 milioni di euro in ragione della produzione aggiunta dalle Aziende secondo gli obiettivi previsti dalla delibera di definizione del budget per il 2023″.

Lo stanziamento è maturato dopo un confronto con gli specialisti.”Nei giorni scorsi è stato avviato un tavolo con tutti i responsabili delle endoscopia dell’area metropolitana genovese e per implementare l’offerta si è arrivati alla decisione di deliberare questo cospicuo stanziamento – aggiunge Angelo Gratarola – Il tavolo ha anche sollevato il problema della elevata inappropriatezza. Per ridurre questo fenomeno è allo studio con Liguria Digitale un sistema informatizzato utile ad aiutare chi prescrive a farlo in maniera più appropriata”.

» leggi tutto su www.genova24.it