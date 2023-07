Serie B. Sampdoria, la missione risalita parte da Terni: ecco il calendario

Si è svolta a Como la cerimonia di presentazione del calendario ufficiale del campionato di Serie B 2023/2024. Categoria a cui farà parte la Sampdoria, desiderosa di gettare le basi per un futuro molto più stabile dopo il cambio societario. La scelta di Andrea Pirlo in panchina, appunto, rappresenta proprio una precisa volontà di progettazione, per certi versi coraggiosa, da parte di Andrea Radrizzani e il suo staff dirigenziale.

I blucerchiati alla prima giornata di campionato incontreranno la Ternana di Aurelio Andreazzoli.

