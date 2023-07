Torta di riso con delitto: a Notti al Castello la presentazione del libro “La necropoli Apuana” di Edoardo Ratti

Quarto appuntamento delle “Notti al Castello” giovedì 13 luglio alle 21.15 con la presentazione del libro “La necropoli apuana” edito da GD Edizioni nel 2022 di Edoardo Ratti. Il romanzo è un archeogiallo dal tono ironico. Il protagonista è un archeologo lunigianese, curioso e sognatore. L’avventura parte da uno scavo in una necropoli apuana dove vengono recuperati dei reperti inconsueti. La ricerca di spiegazioni porterà il protagonista in Portogallo e poi in Asia Centrale.

Al termine della presentazione si potranno assaggiare torte di riso salate e dolci artigianali.

