Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

A partire da lunedì 17 luglio il treno regionale 12469 in partenza da Savona alle 20:08 e in arrivo a Sestri Levante alle 22:32 fermerà anche a Zoagli alle 22:15. Tale provvedimento comporterà il posticipo di 2 minuti dei treni in partenza dalle stazioni di Chiavari e Lavagna, e l’arrivo a Sestri Levante alle ore 22:34. Restano invariati gli orari e le periodicità delle restanti fermate intermedie.

» leggi tutto su www.levantenews.it