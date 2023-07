Viale San Bartolomeo strada di rattoppi. Lombardi incalza Cimino: “Tanti lavori in quel tratto, dopo i collaudi gli interventi saranno definitivi”

I cantieri infiniti di viale San Bartolomeo rendono pericolosa la strada di collegamento fra la Spezia e Lerici in un periodo in cui soprattutto i giovani, con gli scooter di bassa cilindrata, la utilizzano per raggiungere le località di mare. Questioni di asfaltature “a macchia di leopardo” soprattutto, come ha ricordato ieri sera in consiglio comunale la consigliera di “Leali a Spezia” Giorgia Lombardi, che si è fatta ideale portavoce delle istanze non soltanto dei residenti ma dei tanti che ogni giorno inforcano Viale San Bartolomeo passando per il quartiere di Fossamastra e le frazioni di Ruffino, fino appunto a Muggiano. Una questione che va avanti da tempo e che ovviamente coinvolge i tanti lavoratori della filiera all’entrata ed uscita dai cantieri: “Segnalo l’estremo dissesto in cui verte Viale San Bartolomeo a partire dai cantieri San Lorenzo fino ad arrivare al semaforo di Fincantieri, al limite della giurisdizione comunale. Cantieri che si susseguono dal 31 gennaio 2o22 per via soprattutto dei lavori dell’Acam che dovevano terminare sei mesi fa e che hanno provocato plurimi interventi e ‘rattoppi’ dell’asfalto, svolti in maniera approssimativa e non adeguati ad una strada di quella rilevanza. Ci sono attualmente due semafori mobili per i lavori e che altri tratti di strada sono stati lasciati ingombri di materiale inutilizzato”. Quando finirà tutto questo?

La domanda sorge più che spontanea, insomma. Tocca all’assessore Pietro Antonio Cimino fare un quadro della situazione: “La situazione è dovuta al fatto che sono in corso gli interventi per la posa della linea fognaria e la rete di adduzione dell’acqua potabile fra via Teseo Tesei e il cantiere Baglietto da parte di Acam. La presenza di rattoppi è la diretta conseguenza che a seguito di questi interventi vengono predisposti in una prima fase azioni di ripristino con asfalto provvisorio per passare il periodo di collaudo e, in caso di positività, arrivare alla posa finale di un asfalto definitivo. Purtroppo quella porzione di viabilità è stata oggetto di diversi interventi negli ultimi tempi: acqua, fognatura, fibra, che hanno portato alla situazione odierna. Abbiamo fatto uno sopralluogo congiunto nei giorni scorsi, con i tecnici della ditta incaricata dei lavori della linea fognaria nel tratto tra via Pio Ferro e via Della Rossa al fine di verificare lo stato dei ripristini provvisori eseguiti. Viste le continue richieste da parte di alcuni residenti si è convenuto a provvedere alla posa di una ricarica con conglomerato bituminoso nel tratto in questione: un intervento che verrà completato in questi giorni. Nelle prossime settimane Acam eseguirà il collaudo definitivo delle tubazioni posate nel tratto compreso fra via Pio Ferro e Via Ugo Botti e se il collaudo sarà positivo sarà prevista la realizzazione del ripristino definitivo del manto stradale, probabilmente entro la fine di luglio. Il tratto successivo verso via della rossa verrà completato entro metà settembre”.

