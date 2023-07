A-12: tunnel sotto sequestro. Toti: “Mi auguro indagini veloci”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“Abbiamo appreso della decisione, da parte della Procura, di porre sotto sequestro la galleria Monte Giugo, che, dopo l’incendio del pullman avvenuto domenica pomeriggio, avrebbe dovuto essere riaperta entro le 14 di oggi con una corsia di marcia in direzione Genova e due in direzione Livorno, eliminando lo scambio di carreggiata. La sicurezza dei cittadini e degli automobilisti è prioritaria: il nostro auspicio è che gli accertamenti e i rilievi della magistratura possano avvenire nel più breve tempo possibile. Riteniamo sia fondamentale consentire la riapertura di almeno una corsia in direzione Genova entro venerdì e limitare così i pesanti disagi che si stanno già verificando in queste ore e che sono destinati purtroppo a peggiorare qualora la chiusura dovesse protrarsi nel fine settimana”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore a Infrastrutture e Protezione civile Giacomo Giampedrone in merito al sequestro della galleria in cui è avvenuto l’incendio del pullman, domenica 9 luglio.

» leggi tutto su www.levantenews.it