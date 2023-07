Albenga, lungocenta Croce Bianca: la prossima settimana partono i lavori

Albenga. Dopo i numerosi solleciti del Comune di Albenga alla Regione, competente per materia, la prossima settimana sarà allestito il cantiere per l’esecuzione degli interventi di ripristino dell’argine Lungocenta Croce Bianca danneggiato durante l’alluvione del 2 e 3 ottobre 2020.

Questa mattina, mercoledì 12 luglio, i responsabili della ditta Perrone Costruzioni, i tecnici del Comune e gli amministratori hanno effettuato un ulteriore sopralluogo per concordare tempistiche e modalità di lavorazione anche in funzione della viabilità della zona che sarà modificata per il tempo necessario all’esecuzione dell’intervento.

