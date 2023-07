Allerta gialla sulla Liguria: temporali in arrivo da mezzanotte

Genova. La Liguria sta vivendo, come praticamente, tutta Italia, una fase di caldo intenso che, per qualche ora, vedrà una parziale e temporanea attenuazione per via del transito di una perturbazione che, scivolando sull’arco alpino, lambirà la nostra regione, apportando un aumento dell’instabilità in un contesto ancora molto umido. Il potenziale “energetico” a disposizione è importante, tuttavia resta l’incertezza sull’effettivo innesco dei fenomeni. Il passaggio potrà provocare fenomeni temporaleschi localmente anche forti, un po’ su tutta la regione (più probabili tra il centro e il Levante) in particolare durante la prossima notte e la mattinata di domani, giovedì 13 luglio. Con i temporali, come da avviso meteorologico emesso questa mattina, saranno possibili forti raffiche di vento e gradinate anche con chicchi di medie dimensioni.

